Estados Unidos nomeiam primeira mulher trans para cargo de almirante quatro estrelas

Em pronunciamento, Rachel Levine considerou oportunidade como ‘honra extraordinária e responsabilidade profunda’; ela já ocupava secretaria no governo de Joe Biden

Chris Sean Smith/U.S. Department of Health and Human Services Rachel Levine se disse honrada em pronunciamento após sua nomeação



O governo de Joe Biden nomeou nesta terça-feira, 19, a primeira mulher trans para um cargo de oficial quatro estrelas nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Rachel Levine, médica que foi nomeada em janeiro deste ano para o cargo de assistente de saúde do governo do democrata, tornou-se Almirante do Corpo de Serviços de Saúde Pública do país. Agora, ela assumirá papel importante na organização do serviço, que designa funcionários de saúde para responder a crises na nação. Em pronunciamento pouco após o anúncio do seu nome para o cargo, a almirante considerou o chamado “uma honra extraordinária e responsabilidade profunda”. “Eu estou realmente honrada em me unir aos nomes de homens e mulheres desta grande nação que se comprometeram a defender os EUA contra grandes e pequenas ameaças, conhecidas e desconhecidas”, declarou. Antes de assumir cargo no governo de Biden, Rachel Levine, que finalizou sua transição de gênero em 2011, trabalhava como médica na Universidade Estadual da Pensilvânia. Ela também ocupou um cargo de secretária de Saúde da Pensilvânia, terra natal do presidente Joe Biden, após ser nomeada pelo governador democrata Tom Wolf.