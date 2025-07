Acompanhe a cerimônia oficial de chegada dos chefes de Estado e de Governo do Brics; AO VIVO

Programação marca o início das discussões entre as principais economias emergentes sobre os rumos da cooperação internacional

Fernando Frazão/Agência Brasil Entrada da cerimônia oficial de chegada dos chefes de Estado e de Governo



Acompanhe ao vivo a cobertura da 17ª Cúpula do Brics, que começa neste domingo (6) com uma agenda repleta de eventos oficiais. Entre os principais momentos estão a cerimônia de chegada dos chefes de Estado e de Governo, a tradicional fotografia de família do grupo e o discurso do presidente Lula durante a sessão plenária, cujo tema é “Paz e Segurança e Reforma da Governança Global”. A programação marca o início das discussões entre as principais economias emergentes sobre os rumos da cooperação internacional.

Sob o lema “Fortalecendo a Cooperação do Sul Global para uma Governança mais Inclusiva e Sustentável”, a presidência brasileira do Brics em 2025 foca em duas grandes prioridades: aprofundar a Cooperação do Sul Global e fortalecer as Parcerias Brics voltadas ao desenvolvimento social, econômico e ambiental. A expectativa é que os debates reforcem a posição do bloco frente aos desafios geopolíticos e promovam soluções conjuntas para uma ordem global mais equitativa.

– Assista à transmissão da 17ª Cúpula do Brics: