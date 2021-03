‘Acreditar que acabaremos com a Covid-19 até o fim deste ano é irrealista’, diz OMS

A entidade espera que o Sars-Cov-2 deixe de causar internações e mortes em 2022, mas não possui uma previsão de quando o vírus será erradicado do planeta

EFE/ Salvatore Di Nolfi/Archivo Para Mike Ryan, vacinação está aumentando o otimismo, mas pandemia ainda está longe de ser controlada



O diretor de emergências sanitárias da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mike Ryan, afirmou ser cedo para prever quando o novo coronavírus será erradicado do mundo. “Seria prematuro e irrealista acreditar que acabaremos com o vírus até o final deste ano, mas podemos acabar com as internações e mortes, acabar com a tragédia associada à pandemia”, disse nesta segunda-feira, 1, em entrevista coletiva. O especialista apontou que alguns dados preliminares mostram que as vacinas contra a Covid-19 já estão começando a ter um impacto na redução da transmissão do SARS-CoV-2 em alguns países, o que já é um cenário animador. “Se as vacinas começarem a ter impacto, não apenas nas mortes e nas internações, mas também na dinâmica de transmissão, então acho que vamos acelerar o controle da pandemia”, comentou o funcionário da OMS. No entanto, Ryan advertiu que a boa notícia é acompanhada por novos números de casos diários globais em ascensão. “Ainda enfrentamos um forte desafio”, resumiu. “O principal objetivo agora é manter a transmissão do vírus tão baixa quanto possível”, completou.

*Com informações da EFE