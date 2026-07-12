EUA retomam ataques contra o Irã

Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, a ação é para impedir que o país persa 'ataque os navios comerciais e tripulações civis' em Ormuz

O Exército dos Estados Unidos anunciou neste domingo (12) que lançou uma nova série de ataques contra o Irã, para impedir o país de atacar embarcações no Estreito de Ormuz.

Os ataques foram retomados às 21h GMT (18h no horário de Brasília), segundo mensagem publicada no X pelo Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) para o Oriente Médio, que afirma querer impedir que o Irã “ataque os navios comerciais e tripulações civis” no Estreito.

“Hoje, às 17h (horário da costa leste dos EUA), forças do Comando Central dos EUA iniciaram novos ataques contra o Irã para continuar a reduzir a capacidade iraniana de atacar navegantes civis e navios comerciais que transitam livremente pelo Estreito de Ormuz. O Comandante-em-Chefe ordenou os ataques para responsabilizar as forças iranianas”, escreveu o Centcom.

Teerã condenou os ataques americanos e criticou Washington por ter “deixado sem efeito todos os esforços dos últimos meses” para restaurar a paz na região.

O Irã também acusou os Estados Unidos de ter “violado abertamente quase todos os termos” do protocolo de acordo concluído em junho, e de provocar “o retorno da insegurança” ao Estreito de Ormuz, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

Ondas de ataques

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) já havia informado no sábado (11) sobre o início de uma nova rodada de ataques contra o Irã após forças da Guarda Revolucionária iraniana atingirem um navio comercial que atravessava o Estreito de Ormuz. Era a terceira ofensiva americana contra o Irã nesta semana.

Segundo o Centcom, os bombardeios começaram às 19h15 no horário da costa leste dos EUA, 20h15 no horário de Brasília, e foram determinados diretamente pelo presidente Donald Trump. O alvo do ataque iraniano foi o GFS Galaxy, um navio porta-contêineres com bandeira do Chipre. Um tripulante civil está desaparecido e a embarcação ficou impossibilitada de seguir viagem após um incêndio a bordo e danos significativos na casa de máquinas.

“Em resposta, os Estados Unidos estão impondo um custo elevado ao continuar reduzindo a capacidade do Irã de atacar marinheiros civis e navios comerciais que transitam livremente pelo estreito”, afirmou o Centcom em comunicado.

O ataque americano acontece após a Guarda Revolucionária iraniana anunciar o fechamento do Estreito de Ormuz por tempo indeterminado, alegando ter atingido outra embarcação que navegava por uma “rota não autorizada” com os sistemas de rastreamento desligados. A agência iraniana Fars informou que esse navio foi atingido por um míssil de cruzeiro após ignorar ordens para recuar. Não houve confirmação independente.