Adolescentes de 13 e 17 são presos após ameaça de ataque a escola nos EUA

Dupla foi identificada horas após fazer publicação nas redes sociais; arma foi encontrada no quarto de um dos suspeitos, que foi detido

Google Street View/Reprodução Ameaça foi feita a escola de ensino médio na Flórida



A polícia da Flórida, nos Estados Unidos, prendeu nesta quinta-feira, 7, dois menores de idade de 13 e 17 anos suspeitos de ameaçar um ataque a tiros à Martin County High School, uma escola de ensino médio do condado de Martin, no leste do estado norte-americano. A denúncia foi recebida pela polícia ainda na noite desta quarta-feira, 6, após a publicação da ameaça em uma rede social. Durante a madrugada, o duo foi identificado. Nas primeiras horas da manhã, eles foram detidos. Segundo o Escritório do Xerife de Martin, uma arma de fogo foi encontrada no quarto do adolescente mais jovem e ele foi indiciado por posse de arma de fogo. O suspeito mais velho, de 17 anos, foi indiciado pela publicação da ameaça nas redes sociais. A suspeita é de que a arma encontrada com ele tenha sido roubada. O motivo das ameaças não foi identificado até o momento e nenhum dos dois adolescentes estuda na escola ameaçada. A rede social pela qual a ameaça foi detectada não foi divulgada pela polícia.