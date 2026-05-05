Agente do Serviço Secreto americano é preso por se masturbar em público

John Spillman, que entrou na corporação em 2019, teria seguido uma mulher até o quarto dela em um hotel em Miami e praticado o ato no corredor

Reprodução/Local 12, WKRC-TV Após entrar em seu quarto, ela viu Spillman se masturbando com as calças baixas do lado de seu quarto



John Spillman, um agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos de 33 anos, foi preso por se masturbar em público, no último domingo (3). Segundo o The New York Times, o Departamento de Polícia de Miami-Dade informou que o ato aconteceu no corredor de um hotel em Miami.

Ele faz parte da divisão que atua em Washington, mas estava no estado da Flórida como parte da equipe de Donald Trump para um evento do qual o presidente participava. Segundo a corporação, o evento foi no dia anterior e o oficial estava fora de serviço quando o incidente aconteceu.

Segundo os policiais, Spillman teria seguido uma mulher do lobby do Hotel e Centro de Convenções DoubleTree By Hilton até o quarto dela no sexto andar. A mulher, que não foi identificada, correu para o apartamento por “temer por sua vida”.

Após entrar em seu quarto, ela viu Spillman se masturbando com as calças baixas do lado de seu quarto. A segurança do hotel então avisou a polícia local, que realizou a prisão sem nenhum incidente, segundo o Times.

O Serviço Secreto afastou o agente após saber da prisão, informou o chefe do setor, Richard Macouly. Spillman entrou na divisão uniformizada em 2019. “A suposta conduta é inaceitável e é um contraste enorme com o profissionalismo e integridade que eu exijo da minha equipe”, disse Macouly.

Spilman está com uma fiança de $ 1.000, com audiência marcada para o dia 27 de maio. Não há informações sobre sua defesa.