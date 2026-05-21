SpaceX adia lançamento da Starship para sexta-feira

A empresa do bilionário Ellon Musk previa a ação-teste para às 20h30 desta quinta-feira (21) mas precisou adiar após falha técnica

Reprodução/Instagram/@spacex Nave Starship da empresa de Elon Musk, SpaceX



A SpaceX, empresa de foguetes do Elon Musk, adiou para sexta-feira (22) a tentativa de lançamento da Starship, considerado o maior e mais potente foguete já construído no mundo. A decolagem teste do modelo “V3” estava marcada para acontecer na base Starbase, no Texas, Estados Unidos, nesta quinta-feira (21) às 20h30 no horário de Brasília, conforme informações da transmissão ao vivo da empresa.

Segundo Musk, o lançamento não aconteceu em razão de uma falha técnica. “O pino hidráulico que mantém o braço da torre no lugar não se retraiu”, afirmou o dono da SpaceX.

A companhia tentará uma nova decolagem na sexta-feira, depois da tentativa desta quinta ser marcada por múltiplas interrupções e retomadas da contagem regressiva. Esse voo de teste é crucial para a SpaceX, que prepara uma comentada abertura de capital na Bolsa.

Durante a transmissão, o gerente de comunicações da SpaceX, Daniel Huot, afirmou que a equipe da empresa iria verificar se era possível manter o lançamento.

“O desviador de água embaixo do sistema acionou uma interrupção. Isso basicamente dá a equipe a chance de analisar, ver se é algo que precisamos investigar nos dados ou se podemos retomar”, disse Huot.

A missão, que acontece sem tripulantes, tem o objetivo de realizar o primeiro voo da nova geração da Starship e de seu propulsor, o Super Heavy. A Starship deverá ser a nave usada para levar astronautas da NASA à Lua até 2027, ação prevista dentro do programa Artemis.

O teste seria realizado um dia depois da SpaceX ter apresentado aos reguladores financeiros dos Estados Unidos seu pedido para listar suas ações em bolsa, provavelmente em junho, no que se espera que se torne uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) recorde.

Este lançamento será o 12º voo da Starship, o primeiro em sete meses. Sua versão atual tem cerca de 124 metros de altura, maior que seu antecessor.

Como será o lançamento teste

A SpaceX declarou que não tentará recuperar o propulsor do foguete, uma manobra que já realizou no passado. Em vez disso, deixará que caia nas águas do Golfo do México.

O segmento superior do foguete deve lançar uma carga útil de 20 satélites fictícios e dois “satélites Starlink especialmente modificados” equipados com câmeras, que analisarão o escudo térmico da nave.

A missão está prevista para durar aproximadamente 65 minutos após a decolagem, enquanto a estrutura superior segue em uma trajetória suborbital e, por fim, pousará no Oceano Índico, se tudo correr como planejado.

As missões mais recentes da Starship terminaram com sucesso, mas testes anteriores acabaram em explosões, sendo duas sobre o Caribe e uma após atingir o espaço.

Em junho de 2025, a parte superior explodiu durante um teste em solo. A missão segue adiante apesar da recente morte de um trabalhador que, segundo relatos, caiu de um andaime na base do Texas.

*Com informações da AFP