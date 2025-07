Agricultores espancam cinco pessoas até a morte na Índia por suposta ‘bruxaria’

Entre as vítimas estavam três mulheres, incluindo uma de 75 anos; principal acusado acredita que a morte recente de seu filho foi causada por um dos assassinados

Unsplash/naveedahmed Três pessoas foram presas e confessaram o crime



Agricultores espancaram uma família de cinco pessoas até a morte na Índia e jogaram seus corpos em um lago, acusando-os de “praticar bruxaria” após a morte de uma criança, informou a polícia nesta terça-feira (8). Três pessoas foram presas e confessaram o crime, de acordo com uma declaração da polícia no estado de Bihar, no norte do país. Entre as vítimas estavam três mulheres, incluindo uma de 75 anos. O principal acusado acredita que a morte recente de seu filho foi causada por um dos membros da família assassinados, a quem ele culpa por “praticar bruxaria”, segundo a declaração.

“Depois de espancar as vítimas até a morte, os agressores carregaram os corpos em um trator e os jogaram em um lago”, acrescentou a polícia. Tanto os assassinos quanto as vítimas pertenciam à tribo Oraon em Bihar, o estado mais pobre da Índia, uma região predominantemente hindu com pelo menos 130 milhões de habitantes. Apesar das campanhas contra a superstição, a crença na feitiçaria continua sendo muito difundida nas áreas rurais, especialmente em comunidades tribais isoladas. Alguns estados, inclusive Bihar, promulgaram leis para tentar coibir crimes contra pessoas acusadas de bruxaria e superstição.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As mulheres são frequentemente rotuladas como bruxas e atacadas, mas o assassinato dessa família de cinco pessoas se destaca como um exemplo particularmente hediondo nos últimos tempos. Mais de 1.500 pessoas – a grande maioria delas mulheres – foram mortas na Índia por suspeita de bruxaria entre 2010 e 2021, de acordo com o National Crime Records Bureau. Alguns acreditam no ocultismo, mas às vezes os agressores também têm outros motivos, como tomar as terras ou propriedades das vítimas.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias