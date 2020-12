Alemanha decide prorrogar lockdown parcial até janeiro

Restrições no país começaram em outubro, quando número de casos de Covid-19 voltou a aumentar

Andreas Gora/EFE Informação foi dada pela chanceler Angela Merkel.



O governo da Alemanha decidiu prorrogar o lockdown parcial no país até o dia 10 de janeiro de 2021. A decisão foi anunciada pela chanceler Angela Merkel após uma conversa com os líderes dos estados alemães. Com isso, as medidas atuais serão prorrogadas por três semanas e continuarão proibindo o funcionamento de estabelecimentos como restaurantes, bares, academias cinemas e museus. Ao atingir a data imposta, Merkel disse que voltará a conversar com lideranças locais para reavaliar as restrições. Na semana passada, o governo alemão já havia prolongado as restrições até o dia 20 de dezembro, mantendo escolas e diversos comércios abertos.

Outros países que estavam enfrentando um aumento no número de infectados optaram por adotar medidas restritivas mais rígidas. Foi o caso de Reino Unido e França, que, agora, voltam a flexibilizar as atividades com cuidados adicionais. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, que monitora os dados da Covid-19 pelo mundo, a Alemanha tem 1.105.521 casos da doença registrados desde o início da pandemia, com 17.411 mortes. Nesta terça, o país registrou 388 mortes.