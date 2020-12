Fechada há pouco mais de um mês, Torre Eiffel reabrirá no próximo dia 16

O monumento de Paris funcionará com capacidade e horários reduzidos, sendo que os visitantes deverão utilizar máscaras e respeitar o distanciamento social durante o passeio

EFE/EPA/IAN LANGSDON Houve uma queda de 80% no número de visitantes da Torre Eiffel



A Torre Eiffel, principal atração turística da França e uma das mais famosas do mundo, voltará a poder ser visitada no próximo dia 16. A reabertura acontecerá um dia depois de expirar o decreto do presidente Emmanuel Macron, que determinou o fechamento de monumentos e museus a partir do dia 30 de outubro para conter a propagação do coronavírus. Inicialmente, o monumento de Paris ficará aberto apenas até às 18h30 e terá capacidade limitada em todos os seus andares, escadas e elevadores. Além disso, os visitantes deverão usar máscara, respeitar o distanciamento social e higienizar as mãos nos pontos de álcool em gel espalhados pela torre.

A Torre Eiffel, que costuma ser uma das atrações turísticas mais visitadas do mundo, sofreu fortemente com o surto da Covid-19. Houve uma queda de 80% no número de visitantes e de 70% no volume de negócios. Antes da última restrição, o monumento chegou a ficar três meses fechado, mas mesmo nos períodos em que esteve aberto, a torre teve uma redução significativa na venda de ingressos devido à diminuição do fluxo de turistas estrangeiros.

*Com informações da EFE