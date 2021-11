Alemanha registra recorde de casos diários de Covid-19 desde o início da pandemia

País teve quase 34 mil infectados nas últimas 24 horas; Europa enfrenta aumento do número de transmissões

MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO Vários países da Europa registram aumento de casos



A Alemanha registrou nesta quinta-feira, 4, um recorde de casos diários de Covid-19 desde o início da pandemia. Foram 33.949 infectados nas últimas 24 horas, segundo o instituto Robert Koch. O aumento, no entanto, pode ter sido impactado por um feriado no país na última segunda-feira, 2, causando acumulo de dados. O recorde anterior foi registrado em 18 de dezembro de 2020, com 33.700 casos. A Alemanha tem 66,8% da população totalmente vacinada, segundo o Our World in Data. O chefe de gabinete da chanceler Angela Merkel, Helge Braun, afirmou que é necessário que os idosos tomem a dose de reforço para frear a contaminação no país. Até o momento, 6,7% das pessoas com mais de 60 anos receberam a terceira dose. Vários países da Europa enfrentam um aumento no número de infecções. A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que o o “ritmo preocupante” de transmissões pode causar mais meio milhão de mortes até fevereiro de 2022.