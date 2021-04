Alexei Navalny comparece a audiência na Rússia com 20 quilos a menos

O principal político de oposição da Rússia ficou três semanas em greve de fome enquanto não recebia atendimento médico adequado; sua aparência chamou atenção durante videoconferência

EFE/EPA/BABUSHKINSKY DISTRICT COURT PRESS SERVICE Alexei Navalny, participou de uma audiência por meio de videoconferência e chamou atenção por sua aparência após a greve de fome



O principal político de oposição da Rússia, Alexei Navalny, participou de uma audiência por meio de videoconferência nesta quinta-feira, 29, após passar três semanas fazendo greve de fome. O advogado de defesa revelou que, além da cabeça raspada, o seu cliente está com 72 kg, sendo que antes da prisão ele pesava 94 kg. Navalny se absteve de alimentação no dia 31 de março como forma de pressionar para que recebesse um tratamento médico adequado para suas dores e perda de sensibilidade nas pernas na colônia penal onde está sendo mantido. No dia 23 de abril, após finalmente ser atendido, o ativista voltou a comer aos poucos. Durante a audiência, Navalny criticou a justiça da Rússia, que nesta segunda-feira, 26, determinou a suspensão das atividades de organizações vinculadas e ele por serem consideradas “extremistas”.

Alexei Navalny foi acusado de fraude fiscal em 2014, crime que ele nega ter cometido e afirma se tratar de uma perseguição política. Ainda assim, ele foi formalmente condenado, mas recebeu liberdade condicional. Em agosto de 2020, porém, o ativista foi envenenado por um agente químico desenvolvido na época da União Soviética e teve que fugir para Alemanha para se recuperar. Navalny acusa o governo russo de estar por trás do envenenamento, o que o presidente Vladmir Putin nega. Quando o político voltou para a Rússia em janeiro de 2021, foi preso por ter violado os termos da sua condicional e condenado a dois anos e meio de prisão.