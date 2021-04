Alexei Navalny está em estado de saúde grave em prisão na Rússia

Médicos alertaram que, devido a níveis elevados de potássio, o líder da oposição pode ter um problema cardíaco e morrer a qualquer momento

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Manifestantes seguram cartaz pedindo pela salvação do líder da oposição Alexei Navalny



O líder da oposição Alexei Navalny está em greve de fome desde o dia 31 de março como forma de pressionar o governo da Rússia a lhe conceder tratamento médico na colônia penal da cidade de Pokrov. O político, que está cumprindo pena de dois anos e meio de prisão por acusação de corrupção, sofre de dores nas costas e perda de sensibilidade em ambas as pernas. A médica pessoal de Navalny, Anastasia Vasilyeva, pediu aos responsáveis do setor penitenciário acesso urgente ao seu paciente porque ele estaria com níveis elevados de potássio no sangue. “Isso significa que as funções de ambos os rins estão descompensados e que pode ocorrer um problema cardíaco a qualquer momento”, acrescentou a doutora em seu perfil no Twitter. O cardiologista Yaroslav Ashikhim acrescentou que o paciente “pode morrer a qualquer momento”. Leonid Volkov, um dos aliados mais próximos de Navalny, também fez um apelo em sua página no Facebook. “Não resta mais tempo, este é o momento para agir. Não se trata apenas da liberdade de Navalny, mas de sua vida. Neste momento, estão matando Navalny em uma colônia penitenciária e não podemos esperar mais”, escreveu.