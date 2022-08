Americana com mais de 13 metros de unhas revela o que fez para deixá-las deste tamanho

Diana Armstrong prometeu para a filha que faleceu em 1997 que não iria mais cortar; para pintar são necessários cerca de 20 vidros de esmalte e uma ferramenta de carpintaria

Reprodução/site/Guinness Wold Records Diana parou de cortar as unhas em 1997 depois que sua filha de 16 anos faleceu durante o sono



Diana Armstrong, uma americana moradora de Minnesota, nos Estados Unidas, foi eleita pela Guinness World Records como a pessoa com as maiores unhas do em um par de mãos feminino e as unhas mais longas em um par de mãos de todos os tempos. Medido em 13 de março de 2022, a soma de todas já passavam de 13 metros, sendo a maior delas a do polegar direito, que possui 1,38 metros, e a menor, a do mindinho esquerdo, medindo 1,09 metros. A razão por trás dessas unhas longas não tem nada a ver com estética, pelo contrário, está associado a uma promessa que realizou em 1997 – a última vez em que cortou – após um trágico acidente que abalou sua família. Sua filha, Latisha, de apenas 16 anos, faleceu durante o sono em decorrência de um ataque de asma. “Aquele foi o pior dia da minha vida”, disse a mulher em entrevista ao Guinness. Diana revelou que sempre teve unhas grandes, maiores do que a média, e que sua filha que faleceu costumava fazê-las todos os fins de semana. “Ela era a única que fazia minhas unhas. Ela as lixava e pintava para mim”, disse. Por causa desse laço único com a garota, ela prometeu que nunca mais iria cortar as unhas, pois essa foi uma forma que encontrou de “lutar contra depressão” e “manter sua falecida filha em seus pensamentos”. Mesmo com as unhas tão grandes – ela não pretende cortar – não deixa de cuidar, sempre que possível pinta, mas fala que para isso são necessário de 15 a 20 vidrinhos de esmalte, uma ferramenta de carpintaria e ajuda dos familiares já que ela tem dificuldade para fazer sozinha, assim como outras atividades a qual ela abriu mão, como: dirigir, usar roupas com zíperes, abrir a geladeira e pegar coisas do chão. Diana não se importa com o que os outros dizem sobre suas unhas, para ela “elas são lindas”. Seus filhos e netos concordam plenamente.