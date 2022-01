Incêndio em lar de idosos deixa pelo menos seis mortos na Espanha

Todas as vítimas moravam no local e têm entre 67 e 95 anos; serviços de emergência confirmaram que há feridos em estado grave

REUTERS/Eva Manez Pelo menos seis idosos morreram após incêndio em casa de repouso na Espanha



O número de mortos em um incêndio em um lar para idosos perto de Valência (leste da Espanha) subiu para seis – informaram os serviços de emergência regionais nesta quarta-feira, 19, enquanto outras duas pessoas permanecem hospitalizadas em estado grave. O incêndio, que começou por volta das 23h20 de terça-feira (19h20 em Brasília), alastrou-se rapidamente na instituição localizada em uma rua principal de Moncada, ao norte de Valência, conforme os serviços de emergência. Os mortos são três homens e três mulheres, com idades entre 67 e 95 anos, disse uma fonte dos serviços de emergência à AFP. Outras 14 pessoas precisaram de atendimento médico por inalação de fumaça, entre elas vários socorristas que foram ao local. Para combater as chamas, nove bombeiros e dez ambulâncias seguiram para o asilo. O incêndio estava fora de controle quando chegaram e consumia uma ala do edifício onde muitos dos residentes dormiam, informaram os bombeiros. Ao todo, 71 pessoas foram retiradas de lá. “Quando a primeira equipe chegou, encontrou todo primeiro andar cheio de fumaça, com um incêndio totalmente desenvolvido”, lembrou o bombeiro Rafael Esteve, à rádio COPE. A evacuação se tornou “complicada porque eram pessoas que não podiam se mover e, em muitos quartos, foi preciso tirar muita gente na própria cama”, disse, acrescentando que “a fumaça foi o que causou o maior dano”.

*Com informações da AFP