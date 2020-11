Aos 19 anos, herdeira da cervejaria Guinness morre em acidente na piscina

Honor Uloth foi encontrada pelo irmão inconsciente no fundo da piscina; legistas afirmaram que foi um acidente e a família doou os órgãos da jovem

Reprodução/Daily Mail Família atendeu ao desejo da jovem de doar seus órgãos



Honor Uloth, herdeira da cervejaria Guinness, foi encontrada inconsciente no fundo da piscina da mansão onde morava com a família em Sussex, na Inglaterra. O caso aconteceu em 31 de julho, mas a notícia só foi divulgada agora. Na última sexta-feira, 13, a família emitiu um comunicado informado que o causou a morte foi um acidente e que os órgãos da jovem foram doados. “Ela sempre deixou claro que se alguma coisa acontecesse com ela, ela gostaria que seus órgãos fossem doados aos necessitados”, escreveu a família. Segundo a equipe médica, os órgãos de Honor salvarão quatro pessoas diretamente e ajudarão mais outras 10.

“Perdemos uma filha e uma irmã que trouxe luz e alegria incalculáveis ​​para nossa vida. Ela era tão divertida, risonha, gentil e aventureira. Ela tinha esse jeito de unir as pessoas e fazer com que se sentissem bem”, diz o comunicado. Honor era a filha mais velha de Rupert Uloth e Lady Louisa Jane Guinness, cujo pai Benjamin Guinness, era o 3º conde de Iveagh. De acordo com o inquérito policial, quem a achou foi seu irmão Rufus, de 15 anos, que mergulhou para salvá-la. A jovem de 19 anos sofreu uma fratura no ombro e lesões cerebrais, e foi declarada morta no hospital seis dias depois.