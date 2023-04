Apoiadores convocam ‘Encontro pró-Trump’ em frente a tribunal em Nova York; polícia reforça segurança

Expectativa é que protesto reúna eleitores e aliados do republicano na terça-feira, 4, horas antes do ex-presidente se apresentar ao juiz Juan Manuel Merchan; no total, 55 mil agentes atuarão na região

EFE/EPA/JUSTIN LANE Linda Smyth (L), de Commack, Nova York, se reúne com outros apoiadores do ex-presidente Donald J. Trump para uma manifestação em apoio a Trump



Apoiadores e aliados do ex-presidente Donald Trump, indiciado pela Justiça de Manhattan pelo pagamento de suborno à atriz pornô Stormy Daniels, convocam uma manifestação em frente ao tribunal de Nova York, onde o republicano deve se apresentar ao juiz Juan Manuel Merchan, responsável pelo caso, para ouvir formalmente as acusações que enfrentará. A congressista republicana ultraconservadora Marjorie Taylor Green vai participar do protesto em solidariedade a Trump, marcado para a terça-feira, 3. O “Encontro pró-Trump” terá início às 12h no horário local (13h em Brasília) no parque Collect Pond, localizado em frente ao tribunal de Manhattan, pouco antes da hora prevista para a chegada do ex-presidente. A expectativa é que o republicano compareça diante o juiz às 14h15. “Junte-se a nós e à congressista Marjorie Taylor Greene em um protesto pacífico contra o hediondo ataque do procurador Alvin Bragg ao presidente Donald J. Trump”, diz a convocação. Com a convocação, a polícia de Nova York prepara um forte esquema de segurança no entorno do tribunal. No total, 36 mil policiais serão empenhados, além de 19 mil servidores também devem atuar na segurança. Haverá bloqueio parcial da 5ª Avenida.

Após virem à tona a acusação contra Trump pelo pagamento irregular de US$ 130 mil, em 2016, para comprar o silêncio da atriz pornô Stormy Daniels, que afirma ter dormido com Trump em 2006, Marjorie Taylor Green foi uma das congressistas do Partido Republicano que não hesitou em expressar apoio a Trump. “É isto que eles fazem nos países comunistas para destruir os seus opositores políticos. Nova York, coloque os chapéus MAGA. Em virtude dos nossos direitos constitucionais, vamos apoiar o presidente Trump e protestar contra os tiranos. Até terça-feira”, escreveu Green nas redes sociais, incentivando os apoiadores do slogan “Make America Great Again (MAGA)” a se juntarem ao protesto. Com a convocação, a polícia de Nova York prepara um forte esquema de segurança no entorno do tribunal. No total, 36 mil policiais serão empenhados, além de 19 mil servidores também devem atuar na segurança. Haverá bloqueio parcial da 5ª Avenida.

Como a Jovem Pan antecipou, Donald Trump nãos erá algemado no percurso entre o escritório do procurador e o gabinete do juiz Juan Manuel Merchan, apesar de muitos “quererem que ele seja levado” pela polícia, disse o advogado Joe Tacopina, que representa o ex-presidente. A expectativa é que o político também não se declare culpado e escolha ir a julgamento no caso envolvendo a atriz pornô. Segundo a imprensa norte-americana, a lista de acusações que o juiz vai comunicar a Trump – e que ainda não foram reveladas – inclui mais de 30 acusações, todas relacionadas ao suposto suborno.

*Com informações da EFE