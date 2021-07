Após acordo, navio que bloqueou Canal de Suez será liberado

Desde quando desencalhou, no fim de março, o Ever Given estava estacionado no Grande Lago Amargo, do Egito; liberação ocorrerá na quarta-feira, 7

SUEZ CANAL AUTHORITY/HANDOUT

A Autoridade do Canal de Suez (SCA, na sigla em inglês) anunciou, neste domingo, 4, um acordo para liberar, na quarta-feira, 7, o navio Ever Given, que bloqueou a via marítima por quase uma semana. Em um comunicado oficial, o representante do proprietário da embarcação e de suas seguradoras confirmou a operação. “Os preparativos para a liberação da embarcação serão feitos e um evento marcando o acordo será realizado na sede da Autoridade em Ismailia no devido tempo”, disse Faz Peermohamed da Stann Marine. O Ever Given está estacionado desde o dia 29 de março, quando desencalhou, no Grande Lago Amargo, do Egito, à espera de um acordo entre as autoridades egípcias e a empresa japonesa Shoei Kisen, proprietária do navio, relacionado à indenização. A SCA chegou a pedir 916 milhões de dólares, mas baixou o valor para US$ 550 milhões.