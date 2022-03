Após apelo de Zelensky, mais de 3 mil americanos se oferecem para lutar na Ucrânia

Presidente pediu a formação de uma ‘legião internacional’ de voluntários estrangeiros para ajudar na guerra

Aris Messinis / AFP Tropas ucranianas podem ganhar ajuda de estrangeiros



Depois que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez um apelo por voluntários estrangeiros para combater a invasão da Rússia, estima-se que três mil americanos se apresentaram para a luta, diz um representante da Embaixada da Ucrânia em Washington DC ao serviço de notícias Voice of America. Zelensky e outros altos funcionários ucranianos pediram a formação de uma ‘legião internacional’ de voluntários estrangeiros. Após essa fala, o presidente informou que cerca de 16 mil estrangeiros se ofereceram para ajudar na luta. Nenhum país ocidental enviou tropas para a Ucrânia, mas tem ajudado com armamento. O exército ucraniano tem um número bem menor de membros e equipamentos do que os russos, mas tem conseguiu parar as forças adversárias com ajuda de civis.