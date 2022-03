Moradores de cidade ucraniana ocupada pela Rússia protestam

O porto de Kherson foi tomado por moradores que recursaram ajuda humanitária de Moscou

Reprodução/ Twitter Moradores de Kherson encheram as ruas para protestar contra o domínio russo



Moradores de Kherson, no Mar Negro, foram às ruas na sexta-feira. A cidade é a única grande cidade que caiu para o exército russo na Ucrânia em uma semana de invasão. Segundo relatos da BBC, os moradores desprezaram a distribuição de objetos humanitários de Moscou, cantando slogans patrióticos e agitando bandeiras ucranianas. “Foram milhares de pessoas, não centenas”, disse um homem que participou dos protestos à BBC. “Cantamos que Kherson é a Ucrânia. As pessoas gritavam para os militares russos: ‘Vá para casa, não queremos você aqui. Queremos viver na Ucrânia, queremos viver com a Europa, não com a Rússia‘”, contou. Os militares russos dispararam para o alto afim de deter os manifestantes. O homem, que não foi identificado, ainda relatou que a cidade têm eletricidade e internet limitadas. “Estamos apenas vivendo o dia-a-dia. Ainda são tempos assustadores”, disse. A população de Kherson é de 300 mil pessoas.