Após atraso, Hamas confirma que 13 israelenses e sete estrangeiros serão libertados neste sábado

EFE/EPA/ABIR SULTAN Mulheres segurando fotos de reféns do Hamas em frente ao museu do Tel Aviv, em Israel



Após atrasar a liberação dos reféns e acusar Israel de “quebrar o acordo”, o Hamas informou que irá soltar 20 pessoas na noite deste sábado, 25. Ao todo, serão libertados 13 israelenses e sete estrangeiros – as nacionalidades ainda não foram confirmadas. Oficialmente, o Catar, um dos interlocutores do conflito, também revelou que o impasse entre as partes foi solucionado. “Os obstáculos à libertação de prisioneiros foram superados através de contatos entre o Catar e o Egito com ambos os lados”, postou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros catari, Majed al-Ansari. Já o jornal “Times Of Israel” também trouxe informações positivas. Segundo a publicação, uma autoridade ligada ao governo de Tel Aviv disse que está “cautelosamente otimista” de que as questões foram resolvidas e que a libertação do segundo grupo de reféns ainda acontecerá hoje. Depois da matéria, o próprio porta-voz das Forças Armadas de Israel, Daniel Hagari, classificou como “significativo” o avanço nas negociações. A primeira troca ocorreu nesta sexta-feira, 24. O Hamas soltou 24 pessoas sequestradas em 7 de outubro, sendo 13 israelenses, dez tailandeses e um filipino. Tel Aviv, por sua vez, liberou 39 mulheres e menores detidos. A movimentação faz parte de um acordo firmado no início desta semana. No trato, as duas partes também combinaram uma trégua nos ataques de quatro dias.