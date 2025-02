Após chamar Zelensky de ‘ingrato’, Trump diz que ucraniano ‘não está pronto para a paz’

‘Ele desrespeitou os Estados Unidos da América no seu querido Salão Oval’, postou o presidente do Estados Unidos nas redes sociais após encontro em clima de tensão nesta sexta-feira (28)

DC POOL / AFP Os dirigentes bateram boca durante o enconto no Salão Oval da Casa Branca em meio a negociações de um acordo de minerais



O presidente Donald Trump disse que o líder ucraniano Volodymyr Zelensky desrespeitou os Estados Unidos em seu “querido Salão Oval” e que ele poderá voltar “quando estiver pronto para a paz”. Em registro na plataforma Truth Social nesta sexta-feira (28), Trump disse que “tivemos uma reunião muito significativa hoje na Casa Branca. Aprendeu-se muito que nunca poderia ser compreendido sem uma conversa sob tanto fogo e pressão”.

“É incrível o que transparece através da emoção, e determinei que o presidente Zelensky não está pronto para a paz se os EUA estiverem envolvidos, porque ele sente que o nosso envolvimento lhe dá uma grande vantagem nas negociações”, segundo o registro “Não quero vantagem, quero PAZ”, ressaltou Trump no post. “Ele desrespeitou os Estados Unidos da América no seu querido Salão Oval. Ele pode voltar quando estiver pronto para a paz.”

Mais cedo, Trump acusou o presidente de estar “brincando com a terceira guerra mundial” e de ser ingrato com os EUA. “Sem nós, você não tem carta nenhuma contra a Rússia. Ou você faz um acordo ou estamos fora”, afirmou. Os dirigentes participaram nesta tarde de encontro no Salão Oval da Casa Branca em meio a negociações de um acordo de minerais.

