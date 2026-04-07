Após post de Trump, papa Leão diz que ameaças contra Irã são ‘inaceitáveis’

O pontífice se tornou um crítico declarado da guerra no Oriente Médio

ALBERTO PIZZOLI / AFP Donald Trump disse que "uma civilização inteira morrerá esta noite"



O papa Leão disse nesta terça-feira (7) que as ameaças contra a população do Irã são “inaceitáveis”, em um apelo incomum horas depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que “uma civilização inteira morrerá esta noite” em uma publicação na mídia social que chocou os líderes mundiais.

“Hoje (…) foi feita esta ameaça contra todo o povo do Irã, e isto é realmente inaceitável. Certamente, há questões de direito internacional, mas, muito mais que isso, trata-se de uma questão moral”, disse o papa aos jornalistas, ao deixar sua residência de Castel Gandolfo, perto de Roma, rumo ao Vaticano.

Leão, que se tornou um crítico declarado da guerra contra o Irã, conclamou os cidadãos de todo o mundo a entrar em contato com seus representantes políticos e pedir-lhes que ponham fim ao conflito regional em expansão.

*Reuters e AFP