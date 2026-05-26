Após reunião com Trump, Flávio diz que Brasil tem prestígio ‘apesar do governo Lula’

O senador deu declaração a jornalistas depois do encontro com o republicano no Salão Oval da Casa Branca

Reprodução/X @FlavioBolsonaro Flávio se encontrou com Trump na Casa Branca



O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), reuniu-se nesta terça-feira (26) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos. Em fala a jornalistas, o parlamentar afirmou que o encontro demonstra “prestígio” do Brasil “apesar do governo” do chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O presidente está hoje no meio da negociação de um acordo histórico de paz com o Irã, envolvido no planejamento da libertação do povo cubano e lidando com inúmeras outras questões que demandam diariamente atenção do homem mais poderoso do mundo. Ainda assim, separou esse tempo”, declarou Flávio.

O senador disse também que pediu a Trump “enfaticamente” que classifique o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. O enquadramento é rejeitado pelo governo Lula.

“[As facções] controlam territórios inteiros no Brasil pela força, submetem populações ao seu próprio código, lei e Justiça paralela. Executam quem ousa resistir. Corrompem agentes públicos, infiltram instituições, intimidam testemunhas e ordenam atentados de dentro dos presídios. Operam em dezenas de países com tentáculos que afetam diretamente os Estados Unidos e o resto do hemisfério. Quem faz isso não é gangue, é organização terrorista”, afirmou.

Flávio ainda contou que se comprometeu com Trump, em eventual governo seu, a integrar o Escudo das Américas. A iniciativa liderada pelos Estados Unidos busca combater organizações ligadas ao narcotráfico no continente americano.