Caiado sobre chapa com Zema: ‘Nossa preocupação é com a unidade da centro-direita’
Novo encontro entre pré-candidatos à Presidência da República acontece em quinze dias
O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que a possibilidade de uma composição política com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), para a disputa presidencial de 2026, segue em construção e será debatida nos próximos encontros entre os dois líderes da centro-direita. Os pré-candidatos à Presidência se encontraram em um café para tratar do assunto. Segundo Caiado, um novo encontro entre ambos deve acontecer dentro de quinze dias.
De acordo com o ex-governador goiano, cada um seguirá mantendo agendas individuais neste momento, mas com diálogo permanente sobre o cenário político nacional. Caiado destacou que a principal preocupação dos dois é preservar a união do campo da centro-direita em meio às movimentações provocadas pelo escândalo envolvendo o banco Master e os impactos políticos sobre o entorno de Flávio Bolsonaro. Desde que os áudios entre Flávio e Vorcaro foram vazados, Caiado mantém declarações mais institucionais e preocupação em não rachar a centro-direita.
Em busca de unidade
À reportagem, sem antecipar definições sobre chapa presidencial ou alianças formais, Caiado afirmou que o assunto será “construído” gradualmente, conforme avancem as conversas e o cenário eleitoral de 2026 se consolide. A sinalização reforça a tentativa de lideranças da centro-direita de buscar unidade diante da fragmentação do campo conservador e do desgaste político provocado pelas recentes denúncias ligadas ao caso Master.
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