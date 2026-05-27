Caiado sobre chapa com Zema: ‘Nossa preocupação é com a unidade da centro-direita’

Novo encontro entre pré-candidatos à Presidência da República acontece em quinze dias

Reprodução/Instagram/@romeuzemaoficial Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Ratinho Junior conversam durante a Expozebu, tradicional feira do agronegócio em Uberaba



O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que a possibilidade de uma composição política com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), para a disputa presidencial de 2026, segue em construção e será debatida nos próximos encontros entre os dois líderes da centro-direita. Os pré-candidatos à Presidência se encontraram em um café para tratar do assunto. Segundo Caiado, um novo encontro entre ambos deve acontecer dentro de quinze dias.

De acordo com o ex-governador goiano, cada um seguirá mantendo agendas individuais neste momento, mas com diálogo permanente sobre o cenário político nacional. Caiado destacou que a principal preocupação dos dois é preservar a união do campo da centro-direita em meio às movimentações provocadas pelo escândalo envolvendo o banco Master e os impactos políticos sobre o entorno de Flávio Bolsonaro. Desde que os áudios entre Flávio e Vorcaro foram vazados, Caiado mantém declarações mais institucionais e preocupação em não rachar a centro-direita.

Em busca de unidade

À reportagem, sem antecipar definições sobre chapa presidencial ou alianças formais, Caiado afirmou que o assunto será “construído” gradualmente, conforme avancem as conversas e o cenário eleitoral de 2026 se consolide. A sinalização reforça a tentativa de lideranças da centro-direita de buscar unidade diante da fragmentação do campo conservador e do desgaste político provocado pelas recentes denúncias ligadas ao caso Master.