Após Trump chamar aliados de coverdes, mais de 20 países dizem estar prontos para desbloquear Ormuz

‘Estamos prontos para contribuir com os esforços adequados para garantir a passagem segura pelo estreito’, afirmou esse grupo de 22 países, em sua maioria europeus

EFE Irã fechou a passagem de Ormuz após início da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o país islãmico



Um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamar os aliados da Otan (Organização do Tratado do Atlãntico Norte) de covardes, por não quererem ajudar a reabir o Estreito de Ormuz, mais de 20 países disseram estar prontos para desbloquear e garantir uma navegação segura por essa passagem crucial para o comércio de hidrocarbonetos.

“Estamos prontos para contribuir com os esforços adequados para garantir a passagem segura pelo estreito”, afirmou esse grupo de 22 países, em sua maioria europeus, mas que também inclui os Emirados Árabes Unidos e o Bahrain. “Condenamos com máxima veemência os recentes ataques do Irã contra navios mercantes desarmados no Golfo, os ataques contra infraestruturas civis, incluindo instalações petrolíferas e de gás, e o fechamento na prática do estreito de Ormuz”, declararam em um comunicado conjunto.

Neste sábado, o Exército dos Estados Unidos afirmou que a capacidade do Irã de ameaçar o Estreito de Ormuz foi “reduzida” após o bombardeio, nesta semana, de uma instalação subterrânea onde eram armazenados mísseis de cruzeiro.

“Não apenas destruímos a instalação, como também atingimos locais de apoio de inteligência e repetidores de radar de mísseis que eram usados para monitorar os movimentos dos navios”, declarou o almirante Brad Cooper, chefe do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), em uma mensagem em vídeo publicada no X. “A capacidade do Irã de ameaçar a liberdade de navegação no estreito de Ormuz e em seus arredores está reduzida como resultado disso, e não vamos deixar de perseguir esses alvos”, acrescentou.

Trump chama aliados de covardes

Na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos chamou os aliados de covardes após não disponibilizarem suas bases para ajudas os norte-americanos a parar o poder nuclear do Irã e abrir o Estreito de Ormuz. “Sem os Estados Unidos a Otan é um tigre de papel“, escreveu o republicano em sua conta no Truth Social.

“Agora que essa luta foi VENCIDA militarmente, com muito pouco perigo para eles, reclamam dos altos preços do petróleo que são obrigados a pagar”, destacou. “Covardes, e nós lembraremos”, concluiu Trump. Os preços do petróleo bruto dispararam por causa do confronto no estreito, com o barril de Brent do Mar do Norte subindo mais de 50% no último mês e superando agora os 105 dólares.

Na terça-feira (17), o republicano chegou a declarar que não precisa da Otan para reabrir o Estreito de Ormuz. “A maioria dos nossos ‘aliados’ da Otan nos informou que não quer se envolver em nossa operação militar contra o regime terrorista no Irã”, declarou o presidente.