Após visita do papa Francisco, Iraque registra recorde de casos de Covid-19

EFE/EPA/AHMED JALIL Milhares de muçulmanos se reuniram em santuário em Bagdá no dia 9 de março, aniversário da morte do sétimo imã xiita



O Iraque registrou nesta quarta-feira, 17, um número recorde de casos diários de Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram 5.633 novas infecções pelo novo coronavírus, o dobro em relação à média de uma semana atrás. No entanto, especialistas indicam que pode existir uma subnotificação da quantidade de casos no país, que a cada dia realiza apenas 40 mil exames de Covid-19 em sua população de 40 milhões de habitantes. O aumento expressivo acontece cerca de dez dias após a visita do papa Francisco ao país, quando centenas de fiéis se aglomeraram ao seu redor e houve a celebração de uma missa para 10 mil pessoas em um estádio da cidade de Erbil. Além disso, no último dia 8 milhares de muçulmanos xiitas iraquianos se reuniram no Santuário Imam Musa al-Kadhim, em Bagá, para uma peregrinação em homenagem ao aniversário da morte do sétimo imã xiita. Apesar desses eventos recentes e da escassez de recursos na área da saúde, o governo iraquiano decidiu flexibilizar as medidas de restrição e retirou o toque de recolher. O país, que iniciou sua campanha de imunização no início de março, já aprovou o uso das vacinas contra a Covid-19 da Pfizer–BioNTech, AstraZeneca–Universidade de Oxford, Sputnik V e Sinopharm.