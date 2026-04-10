Às vésperas das negociações, Trump ameaça o Irã e diz que o país ‘só está vivo para negociar

Declarações acontecem um dia antes de negociadores do Irã e dos Estados Unidos se reunirem em Islamabad (Paquistão), em meio a um frágil cessar-fogo

ANNABELLE GORDON / AFP Trump diz que Irã está fazendo um péssimo trabalho no cessar-fogo



Em meio ao cessar-fogo enfraquecido pela discussão sobre o Líbano fazer parte do acordo ou não de trégua e um dia antes das negociações entre Estados Unidos e Irã, o presidente Donald Trump fez uma dura declaração nesta sexta-feira (10) ao dizer que o Irã só está vivo para negociar. “Os iranianos parecem não perceber que não têm outras cartas na manga, além de uma extorsão de curto prazo contra o mundo por meio do uso das vias navegáveis ​​internacionais.”, escreveu Trump. “A única razão pela qual ainda estão vivos hoje é para negociar!”, acrescentou.

Essa foi mais uma das ameaças de Trump contra o Irã, em meio à guerra que começou no dia 28 de fevereiro. Mais cedo, o republicano informou que os navios de guerra dos Estados Unidos estão sendo reabastecidos para atacar o Irã novamente caso as negociações no Paquistão fracassem. “Estamos rearmando. Estamos carregando os navios com as melhores munições, as melhores armas já fabricadas; até melhores do que as que usamos anteriormente, com as quais os destruímos”, disse o republicano. “E se não chegarmos a um acordo, usaremos essas armas; e as usaremos com muita eficácia“, acrescentou.

Na quinta-feira (09), ao advertir o Irã sobre a cobrança de taxas para embarcações cruzarem o Estreito de Ormuz, Trump disse que os iranianos estão fazendo um péssimo trabalho ao permitir que petróleo passe por Ormuz. “Irã está fazendo um péssimo trabalho, desonroso, diriam alguns. Esse não é o acordo que temos!”, declarou.

Negociações no Paquistão acontecem neste sábado

Negociadores do Irã e dos Estados Unidos se preparam para as conversas de alto nível marcadas para o sábado (11) em Islamabad (Paquistão), em meio a um frágil cessar-fogo. Os ataques de Israel contra o Hezbollah no Líbano e o controle do Irã sobre o Estreito de Ormuz ameaçam a trégua.

O vice-presidente americano, JD Vance, partiu nesta sexta-feira (10) para Islamabad para liderar a delegação dos EUA ) nas negociações com o Irã, marcadas para este fim de semana, emitindo um alerta a Teerã para que não “engane” Washington. O regime iraniano exige que as hostilidades contra o Hezbollah sejam encerradas, sob risco de suspensão do diálogo com os americanos.

Além das negociações entre os Estados Unidos e o Irã, os governos de Israel e do Líbano devem abrir diálogo na semana que vem, em Washington, sobre o desarmamento do Hezbollah.