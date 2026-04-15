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Novo ataque a tiros em escola na Turquia termina com quatro mortos

Essa foi a segunda ação criminosa contra instituições de ensino no país em dois dias

  • Por Jovem Pan
  • 15/04/2026 11h35
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HANDOUT / DHA (DEMIROREN NEWS AGENCY) / AFP Ambulâncias de socorristas estacionadas ao lado de uma escola em Kahramanmaras, no sul da Turquia Ambulâncias de socorristas estacionadas ao lado de uma escola em Kahramanmaras, no sul da Turquia

Quatro pessoas morreram e 20 ficaram feridas nesta quarta-feira (15) em um ataque de um adolescente a uma escola na província de Kahramanmaraş, no sul da Turquia, informou o governador local, um dia após outro ataque a tiros em uma escola de ensino médio no país.

“Infelizmente, temos que informar quatro mortes. Entre as vítimas estão um professor e três alunos. Há também 20 feridos”, disse o governador Mükerrem Ünlüer a repórteres.

“Um aluno chegou à escola com armas, presumivelmente de seu pai, em sua mochila. Ele entrou em duas salas de aula e abriu fogo aleatoriamente”, explicou o governador, especificando que o adolescente, entre 13 e 14 anos e filho de um ex-policial, também morreu.

As duas salas de aula abrigavam alunos com cerca de dez anos de idade, indicou o governador, acrescentando que quatro dos feridos estão em estado grave.

Imagens divulgadas pela agência de notícias privada IHA mostram uma pessoa, com o corpo e o rosto cobertos, sendo levada em uma ambulância, assim como pais de alunos chorando perto da escola.

O ministro da Justiça turco, Akin Gürlek, declarou na rede X que o Ministério Público abriu uma investigação sobre o ataque.

Segundo ataque em dois dias

Um outro ataque na Turquia na terça-feira (14) deixou, ao menos, 16 pessoas feridas após um homem armado invadir uma outra escola de ensino médioatirar contra estudantes e funcionários.

Segundo informações iniciais, o responsável pelo atentado de terça é um homem de 19 anos, ex-aluno da instituição. Ele entrou no prédio armado com um rifle de caça e se matou após abrir fogo “aleatoriamente” no pátio, informou a polícia.

O ataque aconteceu na Escola Secundária Técnica Profissional Siverek Ahmet Koyuncu, no sudoeste do país. Entre os feridos estão 10 alunos e quatro professores.

Segundo a mídia local, forças especiais de segurança, que foram enviadas à escola no distrito de Siverek, na província de Sanliurfa, retiraram os alunos da instituição. As autoridades tentaram convencer o atirador a se render.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver os estudantes correndo para fora da escola. Outros feridos são carregados por agentes.

*Com informações da AFP e do Estadão Conteúdo

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