Novo ataque a tiros em escola na Turquia termina com quatro mortos

Essa foi a segunda ação criminosa contra instituições de ensino no país em dois dias

HANDOUT / DHA (DEMIROREN NEWS AGENCY) / AFP Ambulâncias de socorristas estacionadas ao lado de uma escola em Kahramanmaras, no sul da Turquia



Quatro pessoas morreram e 20 ficaram feridas nesta quarta-feira (15) em um ataque de um adolescente a uma escola na província de Kahramanmaraş, no sul da Turquia, informou o governador local, um dia após outro ataque a tiros em uma escola de ensino médio no país.

“Infelizmente, temos que informar quatro mortes. Entre as vítimas estão um professor e três alunos. Há também 20 feridos”, disse o governador Mükerrem Ünlüer a repórteres.

“Um aluno chegou à escola com armas, presumivelmente de seu pai, em sua mochila. Ele entrou em duas salas de aula e abriu fogo aleatoriamente”, explicou o governador, especificando que o adolescente, entre 13 e 14 anos e filho de um ex-policial, também morreu.

As duas salas de aula abrigavam alunos com cerca de dez anos de idade, indicou o governador, acrescentando que quatro dos feridos estão em estado grave.

Imagens divulgadas pela agência de notícias privada IHA mostram uma pessoa, com o corpo e o rosto cobertos, sendo levada em uma ambulância, assim como pais de alunos chorando perto da escola.

O ministro da Justiça turco, Akin Gürlek, declarou na rede X que o Ministério Público abriu uma investigação sobre o ataque.

Segundo ataque em dois dias

Um outro ataque na Turquia na terça-feira (14) deixou, ao menos, 16 pessoas feridas após um homem armado invadir uma outra escola de ensino médio e atirar contra estudantes e funcionários.

Segundo informações iniciais, o responsável pelo atentado de terça é um homem de 19 anos, ex-aluno da instituição. Ele entrou no prédio armado com um rifle de caça e se matou após abrir fogo “aleatoriamente” no pátio, informou a polícia.

O ataque aconteceu na Escola Secundária Técnica Profissional Siverek Ahmet Koyuncu, no sudoeste do país. Entre os feridos estão 10 alunos e quatro professores.

Segundo a mídia local, forças especiais de segurança, que foram enviadas à escola no distrito de Siverek, na província de Sanliurfa, retiraram os alunos da instituição. As autoridades tentaram convencer o atirador a se render.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver os estudantes correndo para fora da escola. Outros feridos são carregados por agentes.

*Com informações da AFP e do Estadão Conteúdo