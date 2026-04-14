Eleição presidencial: candidato morto recebe mais de 9 mil votos no Peru

Napoleón Becerra García morreu em acidente de carro em março

Reprodução/Facebook @napoleon.becerragarcia

O Escritório Nacional de Processos Eleitorais do Peru (ONPE, na sigla em espanhol) mostrou nesta terça-feira (14) que, com 79,57% dos votos apurados, Napoleón Becerra García havia recebido 9.299 votos. Entretanto, o candidato do Partido de los Trabajadores y Empreendedores (PTE-Perú) morreu em um acidente de carro em 15 de março, quando ia a um ato de campanha.

Segundo informações da AFP, o acidente ocorreu próximo a Ayacucho, cidade no sul do Peru. O carro de Becerra capotou na estrada.

Eleições no Peru

No domingo (12), cerca de 27 milhões de peruanos foram às urnas para eleger presidente, dois vice-presidentes, 60 senadores, 130 deputados e cinco representantes do Parlamento Andino. O pleito presidencial teve recorde de candidatos, com 36 nomes em disputa.

Conforme a apuração do ONPE, Keiko Fujimori lidera com 16,87% dos votos. Na sequência, aparece Rafael Aliaga, com 12,55%, e Jorge Nieto, com 11,66%.