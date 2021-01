AstraZeneca cancela reunião com representantes da Comissão Europeia

O objetivo do encontro era que a farmacêutica detalhasse um plano de entrega e distribuição das vacinas contra Covid-19 aos países do bloco

EFE/EPA/JOE GIDDENS / POOL A AstraZeneca negou ter vendido as doses destinadas à União Europeia para outros países



A farmacêutica AstraZeneca cancelou a reunião que teria nesta quarta-feira, 27, com representantes da Comissão Europeia para apresentar um plano detalhado de entrega e distribuição da vacina contra a Covid-19 desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. O encontro seria o terceiro nesta semana, já que os outros dois realizados na segunda-feira, 25, foram considerados insatisfatórios. As conversas acontecem em um momento de tensão entre o bloco continental, que está prestes a autorizar o uso dessa vacina, e a empresa anglo-sueca, que disse que entregaria menos doses iniciais do que o previsto à União Europeia.

A Comissão Europeia apontou que a redução de doses era “considerável” e exigiu que a companhia farmacêutica cumprisse o contrato firmado anteriormente, pedindo ainda que a AstraZeneca explicasse exatamente para onde foram enviadas as doses que já ficaram prontas. O CEO Pascal Soriot alegou que os atrasos correspondem a um processo de produção com menos rendimento do que o esperado – e negou que o laboratório tenha vendido as doses destinadas à União Europeia para outros países. O representante da AstraZeneca esclareceu ainda que o Reino Unido receberá as vacinas que adquiriu ainda no primeiro semestre deste ano, já que assinou contrato três meses antes do que a Comissão Europeia.

*Com informações da EFE