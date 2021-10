AstraZeneca diz que testes do remédio AZD7442 mostram redução de casos graves da Covid-19

Segundo laboratório, 90% dos pacientes do estudo tinham risco alto de piora nos quadros e fase 3 mostrou diminuição de 50% na possibilidade de de hospitalização grave ou morte

EFE/EPA/DAN HIMBRECHTS Droga desenvolvida pela AstraZeneca mostrou resultados promissores na fase 3



A AstraZeneca informou em comunicado nesta segunda-feira, 11, que seu medicamento AZD7442 apresentou redução “estatisticamente significativa” de casos graves e mortes por Covid-19 quando comparado com um placebo, em pacientes com sintomas leves a moderados, na fase 3 de pesquisas. De acordo com a nota do laboratório, 90% dos pacientes do estudo tinham risco alto de progredir para quadros graves da doença. Entre eles, haviam pessoas com comorbidades. A análise da fase 3 dos testes mostrou que redução do risco de desenvolver Covid-19 grave ou de morrer de qualquer causa foi de 50% em comparação com o placebo e que o medicamento, aplicado por meio de uma injeção, foi em geral bem tolerado. A empresa diz, ainda, que os resultados sugerem que o medicamento pode reduzir de modo significativo os casos graves da doença, “com proteção continuada por mais de seis meses”. A empresa diz que discutirá os dados com autoridades de saúde. Em 5 de outubro, ela anunciou que havia solicitado autorização para uso emergencial do medicamento nos Estados Unidos.

*Com informações do Estadão Conteúdo