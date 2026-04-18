Ataque a tiros deixa seis pessoas mortas em supermercado na Ucrânia

Volodymyr Zelensky comunicou que outros 10 foram hospitalizados

SERGEI SUPINSKY / AFP Segundo autoridades ucranianas, o suspeito de 58 anos ainda tornou reféns clientes de um supermercado



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou neste sábado (18) que cinco pessoas morreram em um ataque a tiros na capital Kiev. Segundo comunicou o líder ucraniano, outros 10 foram hospitalizados com ferimentos e traumatismos.

Em publicação no X (ex-Twitter), Zelensky pediu “investigação rápida” do episódio.

Segundo informou o ministro do Interior da Ucrânia, Igor Klimenko, um homem armado abriu fogo em um supermercado e tornou várias pessoas reféns. Conforme disse a autoridade ucraniana, o suspeito foi morto durante a prisão.

O Procurador-Geral da Ucrânia, Ruslan Kravchenko, disse que o atirador foi identificado como um nativo de Moscou de 58 anos. Ele também relatou que foi registrado um incêndio no apartamento onde o suspeito morava em Kiev.

Kravchenko disse ainda que o homem matou quatro pessoas que estavam na rua e uma no supermercado.

*Com informações de AFP e Reuters