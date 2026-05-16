EUA matam número dois do Estado Islâmico em operação conjunta com a Nigéria

Segundo o presidente Donald Trump, operação aconteceu na África e eliminou Abu-Bilal al-Minuki

ALEX BRANDON / POOL / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump



O presidente dos Estados Unidos, Doonald Trump, informou que Força Armada norte-americana em uma operação conjunta com as Forças da Nigéria, mataram o terrorista Abu-Bilal al-Minuki, segundo na linha de sucessão do Estado Islâmico. “Ele pensou que poderia se enconder na África, mas nós tinhamos informações sobre o que ele estava fazendo”, escreveu Trump. “Ele não vai mais aterrorizar as pessoas na África nem ajudar a planejar operações contra americanos.”, acrescenotou.

Segundo o republicano, com a morte de Abu-Bilal al-Minuki “a operação global do ISIS fica consideravelmente reduzida”. “Agradeço ao Governo da Nigéria pela parceria nesta operação.”, escreveu o presidente dos Estados Unidos.

A informação também foi confirmada por Bola Tibuni, presidente da Nigéria, por meio das redes sociais. “Nigéria precia a parceria com os Estados Unidos em avançar e compartilhar nossos objetivos de segurança. Expresso minhas sincera gratidão ao presidente Trump pela sua liderança”, escreveu. “Elogio o profissionalismo e a coragem de todos os envolvidos, de ambos os lados, e aguardo com expectativa ataques mais decisivos contra todos os redutos terroristas do país.”, acrescentou.

O Exército nigeriano descreveu Abu Bilal al Minuki como um “alto dirigente do Estado Islâmico e um dos terroristas mais ativos do mundo”.

Nigeria appreciates this partnership with the United States in advancing our shared security objectives. I extend my sincere gratitude to President Trump for his leadership and unwavering support in this effort. I commend the personnel involved on both sides for their… pic.twitter.com/9WeIJy7ICY — Bola Ahmed Tinubu (@officialABAT) May 16, 2026

Abu-Bilal al-Minuki foi alvo de sanções dos Estados Unidos em 2023 por seu vículo com o Estados Islâmico. Na época, Washington havi informado que ele também era conhecido como Abu Bakr al-Minuki. Ele nasceu em 1982 no estado de Borno, nordeste da Nigéria, e era o principal responsável pela divisão do Estado Ilâmico na região do Lago Chade.

O norte da Nigéria, o país mais populoso da África, enfrenta a violência de grupos jihadistas e de grupos criminosos, chamados localmente de “bandidos”, que atacam vilarejos com frequência e recorrem a sequestros em massa para extorquir os moradores.