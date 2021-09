Ataque a tiros em supermercado deixa pelo menos dois mortos nos EUA

Segundo polícia, atirador matou uma pessoa, deixou 12 feridas e tirou a própria vida em seguida; há pessoas em estado grave

Google Street View/Reprodução Tiroteio foi registrado em supermercado do Tennessee



Um homem armado matou uma pessoa, deixou outras 12 feridas e tirou a própria vida dentro de um supermercado da rede Kroger na cidade de Memphis, no Tennessee, na tarde desta quinta-feira, 23. A ação criminosa ocorreu no bairro de Colliervillle, no subúrbio norte-americano. Segundo o chefe de polícia da cidade, Dale Lane, os agentes de segurança foram acionados pouco após o atirador abrir fogo no local. Uma equipe da Swat entrou no supermercado para resgatar funcionários e clientes que estavam escondidos em escritórios, embaixo dos caixas e até mesmo dentro de um freezer. “Estou na polícia há 34 anos e nunca vi uma cena como essa. Este é o pior evento da história de Collierville”, afirmou em entrevista à imprensa local.

A identidade do responsável pelo crime não foi identificada até o momento. Os funcionários e clientes feridos foram encaminhados para o hospital e alguns deles estão em estado grave, o que pode elevar o número das mortes. Em comunicado, a rede de supermercados lamentou o ocorrido. “A família Kroger está em oração e pensamento e oferece suporte às vítimas e às famílias das vítimas neste momento tão difícil”, diz trecho do posicionamento. Por causa do incidente, a escola pública do bairro foi colocada em lockdown. Com a confirmação da morte do atirador, que teria agido sozinho, os estudantes receberam permissão para ir para casa. A loja que foi alvo do ataque permanecerá fechada até o término das investigações.