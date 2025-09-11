Ataque armado no Equador deixa ao menos quatro mortos, incluindo um jogador de futebol

Homens armados vestidos com uniformes da polícia abriram fogo na noite de quarta-feira contra as vítimas que estavam hospedadas em um hotel na cidade de Manta, no oeste do país, um dos focos de violência do tráfico de drogas

Ao menos quatro pessoas morreram em um ataque armado na costa do Equador, incluindo um jogador de futebol de um time da segunda divisão, informou a polícia nesta quinta-feira (11). Homens armados vestidos com uniformes da polícia abriram fogo na noite de quarta-feira contra as vítimas que estavam hospedadas em um hotel na cidade de Manta, no oeste do país, um dos focos de violência do tráfico de drogas no Equador, informou a polícia em um comunicado. Entre os mortos está Maicol Valencia, jogador de 23 anos do Exapromo Costa, que jogaria contra o Deportivo Quito neste sábado. Segundo a imprensa local, o jogador de futebol foi apresentado ao time no mesmo dia do massacre.

Valencia “foi vítima colateral do ataque dirigido a outras pessoas não filiadas ao nosso clube”, afirmou o clube Exapromo em um comunicado. Acrescentou que um dos feridos também é jogador de futebol do time e está hospitalizado. Os tiros também deixaram dois feridos. A motivação do ataque ainda é desconhecida. Segundo a polícia, os agressores chegaram em uma van branca, que posteriormente foi incendiada em outra parte da cidade. O Equador é um dos países mais violentos da região devido à guerra entre gangues que se aproveitam de seus portos estratégicos, sua economia dolarizada e da corrupção.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula