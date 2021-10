Ataque com arco e flecha deixa mortos e feridos na Noruega

Homem foi preso pelo crime e, segundo a polícia, coordenou o atentado sozinho; ele teria feito vítimas em diversos pontos diferentes da cidade de Kongsberg

EFE/EPA/HAKON MOSVOLD LARSEN Polícia confirmou que há mortos e feridos na ocorrência, mas não detalhou quantos



Um homem que estaria atirando a esmo com um arco e flecha deixou mortos e feridos na cidade de Kongsberg, na Noruega, na tarde desta quarta-feira, 13. De acordo com a polícia local, o suspeito matou pessoas em uma “grande área” da cidade de 28 mil habitantes e foi detido em seguida. “O homem foi apreendido e pelas informações iniciais ele fez o ataque sozinho”, afirmou o chefe da polícia da região, Oeyvind Aas, em conversa com jornais locais pouco após o ocorrido. Apesar de ter confirmado que há um “grande número de feridos e mortos”, o representante da segurança pública local não detalhou quantas pessoas foram vítimas do crime. A identidade do suspeito de cometer os ataques também foi preservada pela polícia até o momento e o motivo da ação não foi descoberto. A ministra da Justiça e Segurança Pública do país, Monica Maeland, afirmou em comunicado que foi informada do ocorrido e disse que monitora a situação.