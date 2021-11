Ataque com carro em desfile deixa pelo menos 5 mortos e 40 feridos nos EUA

Episódio aconteceu neste domingo, 21, em Waukesha, no Estado de Wisconsin, durante festividade natalina; segundo a polícia local, diversas crianças foram atropeladas

Reprodução / Twitter @MarkoSilberhand Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o veículo em alta velocidade em direção ao desfile



Um ataque cometido com um carro deixou ao menos cinco mortos e 40 feridos em Waukesha, no estado Wisconsin, nos Estados Unidos. O episódio aconteceu neste domingo, 21, durante um desfile de Natal, que marcava o início da época de festas no município. A cidade de Waukesha informou em suas mídias sociais que diversos feridos foram levadas para hospitais da região, sendo cinco pessoas em estado grave. Com isso, o número de vítimas pode aumentar à medida que novas informações são coletas. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o veículo em alta velocidade em direção ao desfile. Em uma das imagens, é possível ouvir tiros disparados por policiais no momento em que o veículo ultrapassa o cordão para entrar na área do evento.

“Havia pompons, sapatos e chocolate quente derramado por toda parte. Tive que ir de um corpo amassado para o outro para encontrar minha filha. Minha esposa e duas filhas quase foram atingidas. Por favor, ore por todos”, disse Corey Montiho, membro do conselho do distrito escolar de Waukesha, ao Milwaukee Journal Sentinel. Havia crianças pequenas espalhadas pela estrada, havia policiais e paramédicos fazendo ressuscitação cardiopulmonar em vários membros do desfile”, afirmou Chris Germain, proprietário de um estúdio de dança que estava no local à Associated Press.

Segundo chefe de polícia de Waukesha, Dan Phillips, diversas crianças foram atropeladas. No entanto, não há mais detalhes sobre as vítimas. Ainda de acordo com Phillips, o veículo usado no ataque era uma SUV vermelha, que foi recuperada. Uma pessoa foi detida e a investigação continua aberta. As aulas desta segunda-feira, 22, foram canceladas no município. A Casa Branca está monitorando a situação para avaliar se o episódio se trata de um atentado terrorista.

*Com EFE