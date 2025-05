Ataque com faca deixa 12 feridos em estação ferroviária de Hamburgo

Nos últimos meses, a Alemanha foi sacudida por uma série de crimes violentos com motivação jihadista e de extrema direita

Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira (23) em um ataque com faca na principal estação de trens de Hamburgo, no norte da Alemanha, informaram os bombeiros e a polícia local, que prendeu um suspeito. “Uma pessoa feriu várias outras com uma faca na estação central”, indicou a polícia de Hamburgo no X. “O suspeito foi preso pelas forças de resposta”, acrescentou.

Um porta-voz do Corpo de Bombeiros da cidade declarou que o agressor deixou “três feridos leves, três graves e seis em estado crítico”. Algumas vítimas foram atendidas em trens, segundo o jornal alemão Bild.

Nos últimos meses, a Alemanha foi sacudida por uma série de ataques violentos com motivação jihadista e de extrema direita, que colocaram as questões de segurança em primeiro plano.

No fim de semana passado, quatro pessoas ficaram feridas em um ataque com arma branca em Bielefeld, no oeste do país. O suposto agressor é um sírio de 35 anos, preso pelas autoridades, que suspeitam de um atentado islamista.

