Temporais deixam quatro mortos na Austrália e fecham aeroporto de Sydney

Defesa Civil australiana está em alerta, realizando esforços para resgatar pessoas vulneráveis; autoridades aconselham a população a permanecer em casa, evitando o contato com a água das enchentes

Lindsay Moller/EFE/EPA PORT MACQUARIE (Austrália), 23/05/2025 – Moradores de Port Macquarie ajudam a entregar alimentos e suprimentos a residentes durante enchentes em North Shore, ao norte de Port Macquarie, Nova Gales do Sul, Austrália, em 23 de maio de 2025. Uma área de baixa pressão de movimentação lenta provoca chuvas intensas na costa leste do país, deixando milhares de pessoas isoladas.



A região sudeste da Austrália enfrenta uma situação crítica nesta sexta-feira (23) devido a intensos temporais que resultaram na morte de pelo menos quatro pessoas. As enchentes, que se espalharam por uma vasta área, deixaram dezenas de milhares de pessoas ilhadas. A Defesa Civil australiana está em alerta, realizando esforços para resgatar pessoas vulneráveis, como idosos, que se encontram isolados. As autoridades aconselham a população a permanecer em casa, evitando o contato com a água das enchentes, que pode ser perigosa e transmitir doenças, além de abrigar animais perigosos, como cobras.

O volume de chuva registrado nos últimos três dias é equivalente ao esperado para várias semanas, o que explica a magnitude das inundações. Em Sydney, um dos principais aeroportos do país foi fechado, e a cidade está paralisada. A visita do primeiro-ministro Anthony Albanese à cidade mais afetada foi cancelada devido às condições climáticas adversas e dificuldades de pouso.

A população australiana está unida em esforços para mitigar os impactos negativos das enchentes, seguindo as orientações da Defesa Civil. Especialistas apontam que este evento pode ser mais um exemplo de fenômenos climáticos extremos, que têm se tornado cada vez mais frequentes em todo o mundo.

*Com informações de Luca Bassani

*Reportagem produzida com auxílio de IA