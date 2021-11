COP26: Ministra de Israel não participa de reunião por falta de acessibilidade

Karine Elharrar usa cadeira de rodas e não conseguiu entrar no edifício em Glasgow, na Escócia

Reprodução/ Sky News Karine (à esquerda) ficou triste por não conseguir acessar prédio da cúpula



A ministra de Energia de Israel, Karine Elharrar, não conseguiu participar da cúpula da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021, em Glasgow, na Escócia, nesta segunda-feira, 1º, por falta de acessibilidade no edifício. A ministra afirmou que ficou “triste” com o ocorrido e espera que as lições sejam aprendidas com sua experiência. “É triste que a ONU, que promove a acessibilidade para pessoas com deficiência, em 2021, não forneça acessibilidade aos seus eventos. Esperamos que as lições aprendidas sejam para que amanhã a promoção da energia verde, remoção de barreiras e eficiência energética seja coisas com as quais vou lidar”, disse Karine à imprensa israelense.

O embaixador do Reino Unido em Israel, Neil Wigan, pediu desculpas à ministra pela situação. “Estou perturbado em saber que Karine não pôde comparecer às reuniões na COP26. Peço desculpas profundas e sinceras ao ministro. Queremos uma cúpula da COP que seja acolhedora e inclusiva para todos”, disse Wigan. O ministro das Relações Exteriores, James Cleverly, também se posicionou e disse estar “profundamente desapontado e frustrado” por Elharrar não ter acessado as reuniões e garantiu que irá se encontrar com ela nesta terça-feira, dia 2. A COP26 irá até o dia 12 de novembro.