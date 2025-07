Ataque de abelhas deixa 24 feridos na França, sendo 3 em estado grave

Transeuntes foram picados durante cerca de 30 minutos na manhã de domingo, na cidade de Aurillac

Pixabay Pierre Mathonier, prefeito de Aurillac, disse à emissora France 3 que o incidente pode estar relacionado a vespas asiáticas que ameaçavam colmeias



Um ataque incomum de abelhas na cidade de Aurillac deixou 24 pessoas feridas, incluindo três em estado grave, segundo autoridades locais. A Prefeitura de Cantal, no centro-sul da França, informou que transeuntes foram picados durante cerca de 30 minutos na manhã de domingo, 6. Bombeiros e equipes médicas correram para o local para atender as vítimas, enquanto a polícia isolou a área até que as abelhas parassem o ataque. Os três casos mais graves foram levados a um hospital local.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Pierre Mathonier, prefeito de Aurillac, disse à emissora France 3 que o incidente pode estar relacionado a vespas asiáticas que ameaçavam colmeias instaladas havia mais de 10 anos na cobertura de um hotel no centro da cidade. Ele afirmou que isso provavelmente deixou as abelhas agressivas. “Tudo terminou bem”, disse Mathonier. “Os serviços de emergência agiram perfeitamente coordenados. Não houve pânico em Aurillac, mas várias pessoas foram picadas.”

*Com informações do Estadão Conteúdo e AP

Publicado por Fernando Dias