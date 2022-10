Ataque islamita em hotel da Somália deixa nove mortos e 47 feridos

Grupo Al-Shebab reivindicou a autoria do ataque ao edifício em Kismayo, no sul do país africano; autoridades dizem que três responsáveis pelo episódio foram mortos

Hassan Ali ELMI / AFP Oficiais de segurança da Somália atuaram no combate ao ataque; crianças estão entre as vítimas, segundo as autoridades



Um ataque realizado por radicais islâmicos Shebab em um hotel na ciade de Kismayo, no sul da Somália, deixou nove mortos e 47 feridos. O episódio aconteceu neste domingo, 23, e as mortes foram confirmadas pelo Ministro da Segurança de Jubaland, Yusuf Hussein Osman. “Nove pessoas foram assassinadas e outras 47 ficaram feridas, incluindo estudantes que deixavam uma escola próxima”, disse Hussein. Segundo as forças de segurança do local, três islamitas do grupo Al-Shebab foram mortos durante o ataque, que durou seis horas. O episódio começou por volta das 12h45 (horário local) com um carro-bomba. Homens armados entraram no hotel e começaram a disparar. Depois do ataque, os shebab reivindicaram a autoria da ação, dizendo que atacaram o local pela presença de membros da administração do estado federal de Jubaland. A cidade de Kismayo entrou para a lista de afetadas pelo aumento da violência do grupo nos últimos meses, o que deixou vítimas na capital, Mogadíscio, e no centro do país. Em agosto, 13 pessoas morreram em um ataque do grupo islâmico Al Shabab a um hotel na capital da Somália.

*Com informações da AFP