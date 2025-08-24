Faixa de Gaza registra 8 palestinos mortos por fome pelo segundo dia seguido

Novas mortes elevam o número total de vítimas para 289, incluindo 115 crianças, desde o início da ofensiva de guerra israelense em outubro de 2023

EFE/Ahmad Awad Uma em cada seis crianças com menos de cinco anos de idade em Gaza sofre atualmente de desnutrição aguda



Oito palestinos, incluindo uma menina, morreram por falta de água, desnutrição e fome na Faixa de Gaza no sábado, informou neste domingo (24) o Ministério da Saúde do enclave, depois de documentar a morte de outros oito na sexta-feira (22), incluindo dois bebês.

Essas mortes elevam o número total de vítimas para 289, incluindo 115 crianças, desde o início da ofensiva de guerra israelense em outubro de 2023. A maioria dessas vítimas morreu no verão, pois o bloqueio israelense aos suprimentos gerou a fome. A menina morta foi identificada como Eman, de apenas um ano de idade, de acordo com uma fonte do Hospital Shifa, localizado na Cidade de Gaza.

Uma em cada seis crianças com menos de cinco anos de idade em Gaza sofre atualmente de desnutrição aguda, de acordo com um relatório da ONG americana MedGlobal, com base em observações feitas por sua equipe em quatro das cinco províncias de Gaza.

O grupo adverte que todas as crianças pequenas de Gaza correm o risco de morrer de fome sem intervenção, depois que a Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar (IPC) confirmou pela primeira vez, na sexta-feira passada, que a fome está ocorrendo na província de Gaza, a área mais populosa do enclave.

Como fator fundamental para declarar a fome na capital e nas áreas vizinhas, o grupo citou especialmente o aumento exponencial da desnutrição infantil. É provável que a fome se espalhe por todo o território se não for estabelecido um cessar-fogo ou se Israel não permitir a entrada de ajuda humanitária em massa.

O subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Tom Fletcher, denunciou a fome na Faixa como “previsível e evitável”, já que a escassez de alimentos tem sido usada como arma de guerra por Israel.

*Com informações da EFE

Publicado por Nátaly Tenório