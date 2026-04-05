Ataque israelense mata quatro palestinos em Gaza, segundo médicos

Os militares israelenses disseram que as forças no norte da Faixa de Gaza atingiram e mataram membros de uma célula militante palestina que estava operando perto das tropas

EYAD BABA / AFP Fumaça sobe após um ataque israelense que teve como alvo um prédio no campo de refugiados palestinos de Bureij, no centro da Faixa de Gaza



Um ataque aéreo israelense matou quatro palestinos no norte da Faixa de Gaza neste domingo, segundo as autoridades de saúde locais, na mais recente violência que ofuscou um frágil cessar-fogo em meio a um novo esforço dos mediadores para reforçar o acordo.

Os médicos disseram que o ataque aéreo teve como alvo um grupo de pessoas na Jaffa Street, perto do bairro de Darraj, na Cidade de Gaza, matando quatro pessoas e ferindo outras.

Os militares israelenses disseram que as forças no norte da Faixa de Gaza atingiram e mataram membros de uma célula militante palestina que estava operando perto das tropas, representando uma ameaça imediata para elas.

O grupo militante palestino Hamas e Israel trocaram acusações pelas violações do cessar-fogo acordado em outubro passado, que interrompeu dois anos de guerra total.

O Ministério da Saúde de Gaza afirma que o fogo israelense matou pelo menos 700 pessoas desde o início do cessar-fogo. Israel afirma que quatro soldados foram mortos por militantes em Gaza no mesmo período.

*Reuters