Atentado com carro-bomba em Guayaquil deixa um morto e dois feridos

Um atentado com carro-bomba ocorreu na madrugada de 13 de março em Guayaquil, Equador, em frente à Penitenciária do Litoral. A explosão resultou na morte de um agente penitenciário e deixou dois feridos, entre eles um policial. O impacto da detonação foi sentido em um raio de 50 metros, causando pânico entre os moradores da região. De acordo com o Ministério Público, foram registrados dois carros que explodiram nas proximidades do centro prisional. A força da explosão provocou um apagão em várias áreas e danificou quatro veículos que estavam estacionados nas redondezas.

Moradores descreveram momentos de terror e relataram danos significativos em suas residências. Holguer Cortez, diretor nacional de antidrogas da Polícia, afirmou que o ataque pode ser uma retaliação de organizações criminosas diante de uma nova abordagem do governo no combate ao narcoterrorismo. As investigações estão em curso para identificar o tipo de explosivo utilizado no atentado. A Penitenciária do Litoral, que abriga aproximadamente 6.000 detentos, representa mais da metade da população carcerária da província de Guayas.

