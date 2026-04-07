Atentado no consulado de Israel em Istambul deixa um morto e dois feridos

Autoridades identificaram os três agressores e, segundo o Ministério do Interior, o que morreu estava ‘vinculado a uma organização terrorista que instrumentaliza a religião’

Yasin AKGUL/AFP Dezenas de policiais, usando capacetes e coletes à prova de balas, foram mobilizados em frente ao consulado



Um agressor “vinculado a uma organização terrorista” foi morto e outros dois ficaram feridos em um tiroteio nesta terça-feira (7) do lado de fora do consulado israelense em Istambul, que não abriga diplomatas desde 2023.

Dois policiais que estavam de serviço em frente ao edifício ficaram feridos — um na orelha e o outro na perna —, informou o Ministério do Interior da Turquia.

Outros dois indivíduos “vinculados ao ataque” foram detidos, anunciou a emissora pública TRT. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, condenou o que classificou como um “ataque traiçoeiro” e prometeu combater “todas as formas de terrorismo” e não permitir que “provocações minem o clima de segurança” no país.

Segundo as autoridades locais, “indivíduos não identificados abriram fogo contra policiais” por volta das 12h15 locais (6h15 no horário de Brasília). Nenhum diplomata israelense “está atualmente em solo turco”, esclareceu à AFP uma fonte próxima.

As missões israelenses foram evacuadas “não apenas na Turquia, mas em toda a região, por motivos de segurança” após o ataque do movimento palestino Hamas em território israelense, em 7 de outubro de 2023, acrescentou.

Um comerciante, que preferiu não revelar seu nome completo, estimou que “a troca de tiros durou entre oito e dez minutos”. O ministro do Interior turco, Mustafa Ciftçi, informou que os agressores chegaram de carro da província vizinha de Izmit (noroeste) em um carro alugado.

As autoridades identificaram os três agressores e, segundo o Ministério do Interior, o que morreu estava “vinculado a uma organização terrorista que instrumentaliza a religião”. A polícia está interrogando os outros dois, que são irmãos.

Dezenas de policiais, usando capacetes e coletes à prova de balas, foram mobilizados em frente ao consulado — localizado no distrito comercial de Levent, no lado europeu de Istambul —, observaram jornalistas da AFP, acrescentando que várias ambulâncias foram vistas deixando o local.

Os jornalistas também viram vestígios de sangue no chão de um estacionamento adjacente. O Ministério das Relações Exteriores de Israel manifestou-se no X. “O terror não nos intimidará”, escreveu, elogiando “a ação rápida das forças de segurança turcas, que frustraram este ataque”.

*AFP