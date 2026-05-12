AtlasIntel: Desaprovação de Trump atinge 59,8%; economia é a maior preocupação

O levantamento também mediu a reação a ataques militares dos EUA contra o Irã em 2026: 59,2% se disseram contrários à ofensiva, e 38,9% favoráveis

ALEX BRANDON / POOL / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump



Pesquisa nacional da AtlasIntel nos EUA indica que o presidente americano, Donald Trump, chega ao segundo ano de mandato sob elevada rejeição, em meio a preocupações concentradas na inflação, no custo de vida e na percepção de deterioração econômica. De acordo com o levantamento, 59,8% desaprovam a atuação do presidente, enquanto 39,5% a aprovam.

A série histórica divulgada pela AtlasIntel mostra a desaprovação consistentemente acima da aprovação ao longo dos últimos meses, alcançando patamar próximo de 60% em maio de 2026 Na avaliação qualitativa, 60,0% classificam o desempenho como ruim ou muito ruim; 37,2% como bom ou excelente; e 2,7% como regular.

Ao serem questionados sobre os principais desafios atuais do país, os entrevistados apontaram, majoritariamente, questões econômicas. A inflação e o custo de vida lideram, citados por 48,6%, seguidos por economia e mercado de trabalho, com 41,1%. No recorte específico da economia, 59% consideram a gestão ruim, e 52% acreditam que a situação tende a piorar. Em relação ao mercado de trabalho, 61% avaliam o cenário atual como ruim, e 53% projetam piora.

Em um cenário hipotético para a eleição de meio de mandato da Câmara, 54,6% votariam em um candidato democrata, contra 40,1% em um republicano, segundo a pesquisa.

O levantamento também mediu a reação a ataques militares dos EUA contra o Irã em 2026: 59,2% se disseram contrários à ofensiva, e 38,9% favoráveis. Para 67,8%, as ações aumentam o risco de futuros atentados terroristas contra cidadãos americanos; e 58,5% avaliam que a operação eleva o incentivo para o Irã desenvolver armas nucleares.

A pesquisa foi realizada de 4 a 7 de maio de 2026, com 2.069 entrevistados.