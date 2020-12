Atropelamento em calçada de Londres deixa cinco pedestres feridos

Por enquanto, a polícia britânica não acredita que os atropelamentos tenham sido intencionais, já que o motorista trabalha nas proximidades e afirmou que os freios do seu carro falharam

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA O motorista afirma que os freios falharam, fazendo com que o veículo ficasse sem controle até se chocar contra uma árvore



Um carro atingiu cinco pedestres que estavam em uma calçada no bairro de Stamford Hill, em Londres. Todos eles foram feridos, mas apenas um gravemente. O acidente aconteceu nesta sexta-feira, 11, às 9h30 do horário local. Apesar da área abrigar uma grande comunidade judaica, a polícia não acredita que os atropelamentos tenham sido intencionais, descartando assim a possibilidade de se tratar de um atentado terrorista. De qualquer forma, as autoridades locais ainda estão investigando o que aconteceu. Segundo o jornal The Guardian, o motorista patrabalha nas proximidades e alegou que os seus freios falharam. Testemunhas acrescentaram que o homem ficou em estado de choque após atingir as vítimas. O veículo em questão, um Toyota prata, teve o capô amassado e para-brisa quebrado. Um ponto de ônibus foi danificado durante o acidente, assim como outro carro que estava estacionado.

O suposto acidente no Reino Unido acontece pouco mais de uma semana depois de um atropelamento intencional na cidade de Trier, na Alemanha. Nesse caso, o motorista invadiu uma área exclusiva para pedestres e dirigiu em ziguezague por centenas de metros, causando a morte de cinco pessoas, entre elas um bebê. O homem, um alemão de 51 anos de idade, foi preso, mas o motivo do crime ainda não foi esclarecido.

*Com informações de agências internacionais