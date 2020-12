Carro invade zona exclusiva para pedestres em cidade da Alemanha

Várias pessoas ficaram feridas e pelo menos duas morreram; ainda não se sabe se os atropelamentos foram intencionais ou acidentais, mas o motorista já foi detido pela polícia local

Reprodução Twitter G2Danny Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a área devastada enquanto vítimas são socorridas



Nesta terça-feira, 1, um carro invadiu uma área exclusiva para pedestres na cidade de Trier, na Alemanha, causando pelo menos duas mortes. Através do seu perfil oficial no Twitter, a polícia local pediu que os moradores evitem o centro da cidade e afirmou que o atendimento dos “vários” feridos está sendo a prioridade no momento. Os agentes já prenderam o motorista em questão e apreenderam o veículo que, segundo testemunhas do jornal Trierischer Volksfreund, era um Range Rover. Fontes da mídia afirmam que o carro estava em alta velocidade quando atropelou as pessoas, sendo que algumas delas foram arremessadas no ar por causa do impacto. Ainda não está claro se o motorista teve a intenção de causar os atropelamentos ou se foi um acidente. Vídeos que estão circulando nas redes sociais mostram a área exclusiva para pedestres de Trier com bancos, cadeiras e bicicletas danificados. As imagens também mostram as autoridades locais prestando socorro às vítimas.

Wir haben eine Person festgenommen, ein Fahrzeug wurde sichergestellt. Zwei Menschen sind nach ersten Erkenntnissen verstorben. Bitte meidet weiterhin die Innenstadt. #Trier #TR0112 — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

BREAKING: Two dead and many injured after a car ploughed intentionally into pedestrians in #Trier Germany 🇩🇪 #TerrorAttack #Christmas pic.twitter.com/gncjJ2twad — Blano (@BLANOsVideos) December 1, 2020

O incidente acontece quase uma semana depois de um carro invadir a zona de segurança da Chancelaria da Alemanha, em Berlim. Na quarta-feira, 25, um veículo se chocou contra o portão que dá acesso ao edifício, onde trabalha a primeira-ministra Angela Merkel, sendo que o automóvel utilizado possuía mensagens escritas nas portas, incluindo “malditos assassinos de crianças” e “parem a política de globalização”.